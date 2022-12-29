تحديد موعد قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر 2022-2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:13

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

حدد اتحاد الكرة المصري موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2022-2023 بمشاركة أندية دوري الدرجة الثانية.

وتقام القرعة يوم 3 يناير 2023 في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة في الثانية عشر ظهرا.

وأقيمت مرحلتي الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة بمشاركة أندية القسم الرابع والثالث فقط.

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وتأهل 14 فريقا من الدور التمهيدي الثاني إلى الثالث وهم:

المرج - ألو إيجيبت – الطيران – نجوم المستقبل - طلائع الأسطول - سبورتنج كاسل - مركز شباب منية سمنود – منية سمنود - الشرقية الزقازيق - راية الرياضي - بنى سويف - بنى مزار - شباب مسلمين إسنا - مركز شباب السرو.

وستقام المباريات بين الفرق الـ 14 المتأهلة بالإضافة لـ 48 فريقا هي عدد أندية الدرجة الثانية.

ولم يُحسم بعد هوية الفائز بلقب كأس مصر 2021-2022، إذ تأهل الأهلي وبيراميدز والزمالك وسموحة لنصف النهائي.

وتقام مباريات المربع الذهبي للموسم الماضي في يناير المقبل.

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2020-2021 بالفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 2-1.

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