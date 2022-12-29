تحديد موعد قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر 2022-2023

حدد اتحاد الكرة المصري موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2022-2023 بمشاركة أندية دوري الدرجة الثانية.

وتقام القرعة يوم 3 يناير 2023 في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة في الثانية عشر ظهرا.

وأقيمت مرحلتي الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة بمشاركة أندية القسم الرابع والثالث فقط.

وتأهل 14 فريقا من الدور التمهيدي الثاني إلى الثالث وهم:

المرج - ألو إيجيبت – الطيران – نجوم المستقبل - طلائع الأسطول - سبورتنج كاسل - مركز شباب منية سمنود – منية سمنود - الشرقية الزقازيق - راية الرياضي - بنى سويف - بنى مزار - شباب مسلمين إسنا - مركز شباب السرو.

وستقام المباريات بين الفرق الـ 14 المتأهلة بالإضافة لـ 48 فريقا هي عدد أندية الدرجة الثانية.

ولم يُحسم بعد هوية الفائز بلقب كأس مصر 2021-2022، إذ تأهل الأهلي وبيراميدز والزمالك وسموحة لنصف النهائي.

وتقام مباريات المربع الذهبي للموسم الماضي في يناير المقبل.

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2020-2021 بالفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 2-1.