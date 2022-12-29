مؤتمر أنشيلوتي: من الصعب اختيار ميسي الأفضل في التاريخ.. وأدرب الفائز بالكرة الذهبية

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد على أنه من الصعب اختيار ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بلد الوليد بعد العودة من استراحة كأس العالم، والتي توج الأرجنتين بلقبه.

ويواجه ريال مدريد منافسه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في غدا الجمعة في العاشرة مساء على ملعب خوسيه ثوربيا.

وينتفل لكم FilGoal.com المؤتمر بشكل كامل كالآتي:

ميسي أفضل لاعب في التاريخ؟

"من الصعب قول ذلك. إنه لاعب كرة قدم عظيم. مسيرته رائعة لكن الأفضل في التاريخ، لا أعرف لأن كل عصر كان به لاعبين مهمين للغاية.

لن يخرج من فمي عبارة ميسي الأفضل في التاريخ، استمتع بجميع اللاعبين والآن لدي الفائز بالكرة الذهبية.

لقد شاهدت مارادونا وكرويف ومن الصعب عليّ اختيار ميسي الأفضل في التاريخ".

حالة الفريق؟

"الجميع يشعر بحالة جيدة، متحمسون للغاية للعودة. استعدنا بنزيمة وهذا أمر مهم للغاية، اللاعبون الذي شاركوا في كأس العالم كذلك، لكن الأولية ستكون الذي ظلوا هنا وتدربوا بشكل مستمر".

بنزيمة؟

"عاد كريم في 10 ديسمبر وعندما انضم إلينا كان بحالة جيدة. لعب 30 دقيقة في أول مباراة ودية و 45 دقيقة في الآخرى. الجميع متحمس لإظهار قدارته من جديد.

أنا لست منخرطًا في القرار الذي اتخذته فرنسا بخصوص بنزيمة، لقد فعلوا ذلك لأنهم اعتقدوا أنه القرار الأفضل. لكن بالنسبة لنا هذا جيد لأنه حظى بفترة راحة كافية من أجل التحضير للنصف الثاني من الموسم وهذا من شأنه مساعدتنا كثيرا".

دور هازارد وأسينسيو وسيبايوس؟

"هازارد؟ يظهر بشكل جيد، وتدرب جيدًا كذلك. أراه أفضل مما كان عليه قبل كأس العالم. أنا متأكد من أنه مع كل المباريات التي أمامنا، سيلعب هازارد دورًا مهمًا".

أسينسيو وسيبايوس؟ موقفهم لا يقلقني لأنني أرى لاعبون لا يركزون سوى على التدريب ومن ناحية النادي كذلك. لا يزال هناك وقت حتى يونيو المقبل. أنا أثق فيهما. إذا قررا التجديد فأنا سعيد أو قررا مغادرة النادي، سأكون سعيدًا أيضًا".

تدريب منتخب البرازيل؟

لا أعرف إذا كانوا مهتمين أم لا، لم يتصلوا بي. لكن إذا كانوا كذلك، فأنا أقدر ذلك ولكن موقفي واضح تمامًا. سأستمر هنا حتى يخبروني أن هذه المغامرة قد انتهت. لن أقول ذلك أريد الرحيل أبدا".

ضم إندريك؟

"نحن سعداء للغاية بالتعاقد معه، على الرغم من أنه لن يكون قادرًا على الانضمام حتى عام 2024. إنه موهبة رائعة ونحن متحمسون لذلك".

كورتوا؟

"الشباك النظيفة ليست مهمة لكورتوا فقط ولكن الدفاع بأكمله. لقد دافعنا بشكل أسوأ من العام الماضي وفي النصف الثاني من الموسم من الضروري أن نقدم أداءً أفضل".

أسلوب اللعب؟

"تيكي تاكا؟ لعبة اللمس هي جزء مهم من كرة القدم. ليس هناك طريقة واحدة فقط للعب ومن المهم قراءة مواقف المباريات. في بعض الأحيان يمكنك حل المباريات بلمسة ولكن ليس دائمًا لأنه في بعض الأحيان أنت بحاجة إلى أساليب آخرى".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما يأتي بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.