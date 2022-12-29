خبر في الجول - إصابة مصطفى شوبير في مران الأهلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 14:39

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لإصابة خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شوبير تعرض لالتواء في ركبة القدم اليسرى أثناء المران.

ويُجري اللاعب حاليا أشعة وينتظر النتيجة والتي من المنتظر صدورها مساء اليوم.

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ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي.

إجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏

مصطفى شوبير مران الأهلي في الدوري الدوري المصري
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