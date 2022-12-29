خبر في الجول - إصابة مصطفى شوبير في مران الأهلي

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لإصابة خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شوبير تعرض لالتواء في ركبة القدم اليسرى أثناء المران.

ويُجري اللاعب حاليا أشعة وينتظر النتيجة والتي من المنتظر صدورها مساء اليوم.

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي.

إجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏