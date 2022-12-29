ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يسعى لضم راموس

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

في ظل محاولات النصر السعودي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة مدوية في يناير المقبل، يعمل النادي أيضا على ضم سيرخيو راموس زميله السابق في ريال مدريد في الصيف المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن راموس هو الهدف التالي للنصر، وإن رئيس النادي والمدير الرياضي أثناء رحلتهم في العاصمة الإسبانية مدريد يحاولون تقديم عرض ومحاولة إقناع المدافع المخضرم.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ربما تبدو معقدة، ولكن في الرياض لا يستبعدون أي شيء.

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ويلعب راموس حاليا لصفوف باريس سان جيرمان ويلعب بشكل أساسي بعدما انتهت معاناته من الإصابات التي أرقته الموسم الماضي.

وينتهي تعاقد راموس في 30 يونيو المقبل ويأمل في الفوز مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخاض راموس البالغ 36 عاما 21 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

بينما خاض الموسم الماضي 13 مباراة فقط سجل خلالها هدفين.

Cristiano Ronado y Sergio Ramos celebran un gol durante su etapa en el...

وأكمل التقرير أن أولوية النصر حاليا هي ضم كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير إنه خلال الأيام القليلة تواجد شخصا مقربا من البرتغالي في الرياض لتحديد تفاصيل التعاقد.

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تجهيزات نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي ومكان الإقامة.

وأوضحت الصحيفة أن حياة الرفاهية تنتظر رونالدو في الرياض العاصمة السعودية.

وأشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن إقتناء رونالدو قصرا في مدينة الرياض في حي المحمدية حيث يتكون القصر من ثماني غرف نوم، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح بحجم أولمبي.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان النصر السعودي
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