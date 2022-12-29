تايمز: بحجة دوري الأبطال.. بنفيكا يقنع إنزو فيرنانديز بالبقاء

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

يقنع نادي بنفيكا البرتغالي لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالبقاء مع النادي وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويحظى فيرنانديز باهتمام بالغ من مختلف الأندية بعد التألق اللافت رفقة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" فإن مسؤولي بنفيكا يحاولوا التأثير على اللاعب بالبقاء حتى نهاية الموسم بحجة أنه سيكون مفيدا لمسيرته.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين استخدموا في مهمة إقناع حجة أن تشيلسي قد لا يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي مستعد لدفع 105 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد إنزو فيرنانديز.

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى تنافس ثلاثي بين مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد على ضم اللاعب، قبل أن تكشف صحيفة "ديلي ريكورد" عن دخول تشيلسي على الخط واستعداده لدفع المبلغ المطلوب من بنفيكا لضم اللاعب.

وكسر فيرنانديز صمته مؤخرًا بشأن شائعات الانتقالات ، قائلاً لـGlobo: "لا أعرف شيئًا بخصوص العروض، الأمر متروك لوكيلي، لا أريد المشاركة في الأمر".

وأضاف "أنا أركز على بنفيكا، في غضون أيام قليلة لدينا مباراة مهمة ضد براجا".

وظهر ابن الـ21 عاما بمستوى مميز مع منتخب الأرجنتين الذي حقق معه لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ليشارك مع الفريق البرتغالي في 24 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

بنفيكا تشيلسي إنزو هيرنانديز
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