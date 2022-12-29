وكيل جورجينيو: هذا موقفه من البقاء مع تشيلسي أو العودة إلى نابولي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

كشف جواو سانتوس وكيل جورجينيو لاعب وسط تشيلسي موقف لاعبه الذي ينتهي عقده مع ناديه الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.

وقال سانتوس في تصريحات لشبكة توتو ميركاتو ويب: "عقد جورجينيو مع تشيلسي ينتهي في 30 يونيو المقبل، تشيلسي عرض علينا التجديد ونعطي الأولوية لذلك".

وأضاف عن إمكانية عودته لناديه السابق "نابولي بمثابة بيت جورجينيو في إيطاليا، وكريستيانو جيونتولي مدير النادي يحبه بشدة".

أخبار متعلقة:
حارس بايرن المعار لا يرغب في العودة للبافاري رودري: نستهدف جمع 90 نقطة أو أكثر من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي جاكبو: سأحاول التعلم من محمد صلاح كلوب يتحدث عن ضم جاكبو "متعدد المواهب"

وأتم "إذا كان هناك اهتمام جديد من نابولي سنكون سعداء بذلك، لكن إدارة نابولي لم تتواصل معنا".

وانضم جورجينيو البالغ من العمر 31 عاما لصفوف تشيلسي قبل 4 مواسم قادما من نابولي الإيطالي مقابل 57 مليون يورو.

وينتهي عقد الإيطالي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق بدايةً من يناير المقبل.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

ولعب مع تشيلسي 207 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 29 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

جورجينيو تشيلسي نابولي
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي خبر في الجول – أفري يتلقى عرضا من زيورخ السويسري وسط مراقبة الأهلي دي مارزيو: ميلان مهتم بضم إدوارد ميندي.. وانتقاله معقد ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون الفرنسي تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع ياسين بونو مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم ثنائي الأهلي.. وموعد الانضمام كيف يلعب النصر بعد التعاقد مع رونالدو
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر 2 ساعة | الوطن العربي
الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا 2 ساعة | الكرة المصرية
الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد 3 ساعة | الكرة المصرية
أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو