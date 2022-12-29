وكيل جورجينيو: هذا موقفه من البقاء مع تشيلسي أو العودة إلى نابولي

كشف جواو سانتوس وكيل جورجينيو لاعب وسط تشيلسي موقف لاعبه الذي ينتهي عقده مع ناديه الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.

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وقال سانتوس في تصريحات لشبكة توتو ميركاتو ويب: "عقد جورجينيو مع تشيلسي ينتهي في 30 يونيو المقبل، تشيلسي عرض علينا التجديد ونعطي الأولوية لذلك".

وأضاف عن إمكانية عودته لناديه السابق "نابولي بمثابة بيت جورجينيو في إيطاليا، وكريستيانو جيونتولي مدير النادي يحبه بشدة".

وأتم "إذا كان هناك اهتمام جديد من نابولي سنكون سعداء بذلك، لكن إدارة نابولي لم تتواصل معنا".

وانضم جورجينيو البالغ من العمر 31 عاما لصفوف تشيلسي قبل 4 مواسم قادما من نابولي الإيطالي مقابل 57 مليون يورو.

وينتهي عقد الإيطالي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق بدايةً من يناير المقبل.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

ولعب مع تشيلسي 207 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 29 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.