مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتدريبات استشفائية للمشاركين في لقاء سيراميكا

واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم صباح اليوم الخميس على ملعب ‏التتش بمقر النادي في الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري يوم ‏الإثنين المقبل على استاد الأهلي we السلام.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس الأربعاء، في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي.

فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏