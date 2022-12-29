مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتدريبات استشفائية للمشاركين في لقاء سيراميكا
الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 13:23
كتب : حسام نور الدين
واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.
ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل على استاد الأهلي we السلام.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس الأربعاء، في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.
فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.
ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.
وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري
ويتصدر الفريق ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.