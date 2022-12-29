تقرير: شقيق بالوتيلي متهم بالاعتداء على تونسي في إيطاليا

كشفت تقارير إيطالية عن تورط إينوك بارواه شقيق بالوتيلي في قضية اعتداء خارج ملهى ليلي في إيطاليا.

وبحسب ما نشرت صحيفة جورنال دي بريشيا الإيطالية فإن شقيق بالوتيلي متهم بالاعتداء على مواطن تونسي يبلغ من العمر 26 عاما.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تحقق في الأمر بعد بلاغ الضحية بأضرار بالغة على المستوى الجسدي.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث يعود إلى 22 سبتمبر خارج ملهى ليلي في مدينة كابريولو الإيطالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه إينوك بارواه هذه التهمة، إذ سبق واُعتقل وتم الحكم عليه بنفس الجريمة بعدما اعتدى على ثلاث ضباط خارج ملهى ليلي.

بارواه (29 عاما) انتقل هذا الصيف بشكل مجاني إلى الفريق أولسبيتاليتو الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة.

وعلى عكس بالوتيللي، لم يحظ الشقيق الأصغر بالشهرة ذاتها في عالم كرة القدم ولم يسبق له اللعب في أي ناد يقبع في الدرجة الأولى في مختلف الدوريات التي لعب فيها.

وسجل بارواه 12 هدفا في مختلف مسيرته في 98 مباراة خاضها بشكل احترافي.