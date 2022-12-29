أكرم توفيق يسافر إلى النمسا.. وموعد جراحة الرباط الصليبي

سافر أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى النمسا من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي في الركبة.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مران الأهلي الجماعي الذي أقيم الجمعة الماضية.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عبر موقع النادي أن أكرم توفيق توجه رفقة أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي اليوم إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وسافر الثنائي إلى النمسا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة ‏بالسفر، والتنسيق بين الجهاز الطبي بالأهلي والطبيب الذي سيجري له الجراحة وتحديد كافة ‏الأمور المتعلقة بموعد الفحوصات الطبية التي تسبق إجراء الجراحة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للجراحة غدًا الجمعة وفقًا للترتيبات الطبية التي ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لـ أكرم توفيق هذا العام، بعدما تعرض للإصابة الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق السبت الماضي إصابة أكرم توفيق مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم أكرم توفيق قبل انطلاق مباراة سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ورفع لاعبو الأهلي قميص زميلهم بالرقم 25 في الصورة الجماهية قبل انطلاق المباراة المقامة على استاد الأهلي We السلام.