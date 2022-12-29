لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يفكر بجدية في التعاقد مع ماك أليستر

يفكر نادي يوفنتوس بجدية التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون من أجل تدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات.

ماك أليستر يعتبر واحد من النجوم الذي لمعت بشكل لافت في كأس العالم 2022 بعد مساهمته بتتويج الأرجنتين باللقب.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن يوفنتوس يرغب في تدعيم خط الوسط مع رحيل أدريان رابيو الوشيك نهاية الموسم ونية بيع وستون ماكيني.

وظهر ألكسيس ماك أليستر ضمن خياريات التدعيم بعد التألق بقميص الأرجنتين.

صاحب الـ24 عاما بدأ أساسيا في جميع مباريات الأرجنتين في كأس العالم، وسجل هدفا وصنع آخر حاسما في نهائي البطولة.

متوسط الميدان الأرجنتيني شارك الموسم الحالي مع برايتون في مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفا وصنع آخرين.

ويرتبط ألكسيس ماك أليستر بعقد مع برايتون ينتهي في صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي.