ذا صن: أرسنال يطالب شاختار بتحديد سعر منطقي من أجل مودريك

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

مودريك

طالب مسؤولو أرسنال نادي شاختار دونيتسك تحديد سعر أكثر واقعية من أجل بيع ميخايلو مودريك في صفقة محتملة في سوق الانتقالات.

وبحسب التقارير الإنجليزية فإن شاختار رفض العرض الأول المقدم من أرسنال من أجل ضم مودريك.

وعرض المدفعجية حوالي 35 مليون يورو مع إمكانية رفعه لـ 45 مليون يورو.

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وبحسب التقارير ذاتها فإن شاختار لا يريد التخلي عن خدمات المهاجم الأوكراني بمبلغ يقل عن 85 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن أرسنال يطالب شاختار بأن يكون واقعيا بخصوص المبلغ المطلوب من أجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

ويرغب أرسنال في تعزيز خط هجومه من أجل مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من بداية الموسم الحالي وخصوصا مع إصابة جابرييل جيسوس.

صاحب الـ 21 عاما شارك من بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8.

ثلاثة أهداف من الذي سجلهم مودريك كانوا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي أرسنال شاختار مودريك
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