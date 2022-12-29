إندريك يكشف سبب اختياره لـ ريال مدريد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

إندريك - بالميراس

كشف إندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي الحالي عن سبب التوقيع لـ ريال مدريد الإسباني.

البرازيلي اليافع البالغ 16 عاما وقع على عقد انضمام لصفوف ريال مدريد بدءا من صيف 2024 مقابل 70 مليون يورو.

وقال إندريك لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد فريق كبير، فينيسيوس جونيور أرسل لي رسائل ويعطيني الأمل، وكذلك كريستيانو رونالدو وهو قدوتي ولعب لريال مدريد، وهذا سبب اختياري لريال مدريد واعتقد أنه الخيار الصحيح".

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وأضاف "فيني يرسل لي نصائح، لا يمكنني الحديث عنها لكن هناك الكثير من النصائح لي، وسأحتفظ بها لنفسي، والنصائح ليست فقط لي لكن في الحياة بشكل عام".

وأكمل "فينيسيوس صديقي واعتقد أن تلك الصداقة ستمتد لسنوات عديدة، آمل أن نتبادل التمريرات بيننا البعض ونسجل الأهداف".

وأشار ريال مدريد في بيانه الرسمي إلى أن إندريك سينضم لريال مدريد عندما يكون بالغًا بإتمامه 18 عامًا، وذلك بعد الاتفاق مع ناديه وعائلته.

وخاض إندريك فجر اليوم الخميس، مباراة خيرية تقام سنويا برعاية الأسطورة البرازيلية زيكو وسجل 3 أهداف.

وشهدت المباراة الخيرية مشاركة كل من ديوجو لوجانو وجوان وألدير وزيكو وزي روبرتو ودييجو ريباس وكارلوس ألبرتو سانتوس وإيفرتون ريبيرو وجيورجان دي أراساكايتا وأدريانو.

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