أحمد حمدي يكشف كيفية انتقاله لـ الدوري الأمريكي.. وإمكانية اللعب في الزمالك

أوضح أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي كيفية انتقاله للدوري الأمريكي، كشف إنه لن يلعب لـ الزمالك حال حصوله على عرض.

أحمد حمدي النادي : مونتريال مونتريال

ويلعب حمدي في صفوف مونتريال الكندي والذي يلعب في الدوري الأمريكي.

وقال أحمد حمدي عبر أون تايم سبورتس 1: "الانتقال للدوري الأمريكي؟ خضنا مباريات عديدة بعد توقف الدوري بسبب توقف كورونا مع الجونة، وحينها كان هدفي الانتقال لدوري أوروبي، وتلقيت عرضا من روبن كازان الروسي".

وأضاف "تابعني نادي مونتريال عن طريق المدير الرياضي والفريق حينها كان يدربه الفرنسي تيري هنري".

وأكمل "صمموا على التعاقد معي ورأيت أن العرض بمستواه أعلى من الدوري المصري وفرصة أفضل لي من أجل الاحتراف في أوروبا".

وأكمل "لم أتدرب مع هنري لأنه رحل بعد قدومي بفترة قليلة، وخضت مباريات دون جماهير آنذاك".

وواصل "الآن جميع المباريات كاملة العدد جماهيريا بعد رفع قيود تفشي فيروس كورونا".

وردا على إمكانية اللعب لـ الزمالك مستقبلا أجاب قائلا: "لا".