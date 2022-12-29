حازم إمام: فيريرا رفض استمراري مع الزمالك رغم تجديد تعاقدي

كشف حازم إمام لاعب فريق الزمالك السابق تفاصيل رحيله عن صفوف الفريق، وشدد على إنه لم يعتزل كرة القدم.

حازم إمام النادي : لاعب حر الزمالك

ورحل حازم إمام عن صفوف الزمالك بعد نهاية تعاقده ولم يلعب لأي فريق حتى الآن.

وقال لاعب الزمالك السابق عبر MBC مصر: "وقعت على عقد جديد مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك، لكن جوسفالدو فيريرا كان له وجهة نظر أخرى لأنه سيحاسب على قراره الفني".

وأضاف "(النادي عمل اللي عليه)، وشعرت بالحزن لأنني قدمت كل شيء مع فيريرا لكن لديه وجهة نظر".

وتابع "لا أفضل أن أظل في نفس الفريق لمدة موسم أو 2 من أجل التكريم".

وواصل "تدخل شيكابالا لاستمراري؟ لا أعلم، لكن من الصعب أن يؤثر لاعب على قرار مدير فني بشأن لاعب آخر خاصة في الأهلي والزمالك".

وأوضح "لم يحدث أي حوار بيني وبين فيريرا، ومع عودة الفريق للتدريبات لم أجد أيمن حفني وعمر السعيد في المران، بسبب طلب فيريرا عدم وجود أي لاعب في التدريبات قبل تجديد تعاقده مع الإدارة".

وأردف "في اليوم التالي لم أحضر المران، وذهبت لمكتبه وأخبرني بالفعل بأنه طلب من الإدارة ألا يتواجد أي لاعب في المران سوى بعد تجديد تعاقده، حينها كنت وقعت على التعاقد في أبريل الماضي لكن لم يتم تسجيله في اتحاد الكرة، بالتالي القرار وجهة نظر فنية".

وأكمل "فيريرا رجل شخصيته قوية مع اللاعبين ولا يقبل أن يتحدث اللاعبين معه، ولذلك لم أرد النقاش معه بشأن مستقبلي مع الفريق".

وعن تلقيه عروضا في سوق الانتقالات الصيفية أجاب قائلا: "حصلت على عرضين، ولكنني كنت أشعر بالضيق حينها، وشعرت بأن التجربة الجديدة ربما تكون النهاية بالنسبة لي ولا أقدم كل شيء".

وشدد "سأنتظر عرضا في يناير المقبل، إذا لم أحصل على عروض ستكون النهاية وأعلن اعتزالي".

وواصل "بعد نهاية القيد لم أتدرب لمدة شهرين، وعدت للتدريبات منذ أسبوع أو 10 أيام".

وأتم "لم أبخل بنقطة عرق في الزمالك، لم أتخاذل وراض عما قدمته".

ورحل اللاعب صاحب الـ34 عاما عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي وعقب انتهاء تعاقده.

ويعد حازم إمام من ناشئي الزمالك وله تجربة وحيدة خارج أسوار النادي حينما انتقل معارا للاتحاد السكندري في موسم 2016-2017.

وخاض حازم إمام مع الزمالك 284 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 36 آخرين.