مبابي: استفراز إيميليانو مارتينيز؟ ليس لدي طاقة لأضيعها على الأشياء غير المجدية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

مبابي بجوار كأس العالم

يرى كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان أن الرد على المضايقات التي تعرض لها من جانب جماهير ولاعبين الأرجنتين "غير مجدية".

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وعاد مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد أقل من 10 أيام على خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "ما بدر منهم ليست مشكلتي. ليس لدي طاقة لأضيعها على هذه الأشياء غير المجدية".

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وتلقى مبابي بعض المضايقات من لاعبي الأرجنتين خاصة الحارس إيميليانو مارتينيز أثناء احتفالات الأرجنتين بالتتويج باللقب.

وذكر مارتينيز كيليان مبابي نجم فرنسا في أكثر من لقطة خلال الاحتفالات، الأولى في غرفة خلع الملابس وظهر في مقطع فيديو الذي أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

والآخرى أثناء احتفال المنتخب في الأرجنتين، إذ ظهر وفي يديه دمى عليها وجه مبابي باكيا.

وأضاف "العودة إلى باريس بتلك السرعة؟ الرسالة بسيطة أنه مهما كان الأمر مع المنتخب فإن فريقي شيء منفصل ولازلت مصمما على التتويج بكل بطولة ممكنة هذا الموسم".

وأتم "بالطبع لم أتعاف مما حدث، لازلت لا أستوعب الأمر. لكنني كما أخبرت مدربي وزملائي في الفريق، لا يوجد سبب أن يدفع فريقي ثمن خسارة مع المنتخب الوطني. الوضعان مختلفان".

وفاز سان جيرمان على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وسجل ماركينيوس وكيليان مبابي هدفي سان جيرمان وتكفل ماركينيوس بتسجيل هدف التعادل لـ ستراسبورج بالخطأ في مرماه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

كيليان مبابي الدوري الفرنسي كأس العالم الأرجنتين فرنسا
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