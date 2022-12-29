مواعيد مباريات الخميس 29 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والإسماعيلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ختام الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

ويعود الدوري الإسباني بعد توقف كأس العالم حينما يواجه جيرونا نظيره ريال فايكانو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

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الدوري المصري

يستضيف المصري منافسه أسوان في الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

وستذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق مؤمن حسن.

يحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك في السابعة مساء في استاد القاهرة الدولي.

وستذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

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الدوري الإسباني

يلتقي جيرو بنظيره رايو فايكانو في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 1.

ويواجه ريال بيتيس منافسه أتليتك بلباو في الثامنة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 1.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه إلتشي في العاشرة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 1.

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الدوري الفرنسي

يواجه لوريان نظيره مونبيليه في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

ويقابل ستاد ريمس نظيره ستاد رين في الثامنة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

ويحل تولوز ضيفا على أوليمبيك مارسيليا في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

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دوري الدرجة الثانية المصري

الجونة يلتقي بالمدينة المنورة في الثانية والنصف ظهرا، فيما يواجه إيسترن كومبابي منافسه العبور بالقليوبية في الوقت ذاته.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري الدوري الإسباني
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