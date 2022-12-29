أحمد حمدي: أفكر في الانتقال لدوريات أوروبا.. وهذا ما أحزنني من الأهلي

يرغب أحمد حمدي استغلال تواجده في مونتريال الكندي واللعب في الدوري الأمريكي لينتقل إلى أحد المسابقات الكبرى في أوروبا.

أحمد حمدي النادي : مونتريال

وتحدث أحمد حمدي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أفكر دائما في الانتقال لمستوى أعلى من الدوريات الأوروبية لا أريد اللعب من أجل المال فقط بل تحقيق حلمي وحين أعتزل أشعر بالفخر لما حققته".

وواصل "كان لدي زملاء انتقلوا للدوريات الأوروبية وأتمنى تكرار الأمر".

وعن مدة تعاقده مع ناديه الكندي قال: "يتبقى له موسما في تعاقدي وسنة أخرى اختيارية".

وبسؤاله عن فترة معايشته في نادي أودينيزي الإيطالي قال: "قضيت فترة معايشة جيدة مع فريق أودينيزي وكان وقتها يتواجد مع الفريق على ما أتذكر رودريجو دي بول لاعب منتخب الأرجنتين الحالي".

وأكمل "قدم أودينيزي عرضا للأهلي كإعارة مقابل 250 ألف يورو ثم شراء نهائي ولكن الأهلي تمسك بالحصول على رقم أكبر لأني مستقبل النادي".

وأتم أحمد حمدي حديثه "ما أحزنني أنه بعد عودتي من إيطاليا لم يكن لي أي دور في الأهلي، لكنني لا أندم على ما حدث ليس من صفاتي الندم".