الدوري السعودي - حجازي يقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

تواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة على رأس التشكيل المثالي للجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقاد حجازي نادي اتحاد جدة للفوز على التعاون بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وسجل هيلدر كوستا وعبد الرزاق حمد الله (هدفين) أهداف اتحاد جدة في شباك التعاون.

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وبهذه النتيجة، احتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع التعاون في المركز الخامس بـ20 نقطة من 10 مباريات.

وتواجد ثلاثي الاتحاد أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وعبد الرزاق حمد الله ضمن التشكيل المثالي للجولة العاشرة.

وأعلن حساب دوري روشن السعودي في تويتر عن التشكيل المثالي للجولة كالتالي:

المرمى: ديفيس أيباسي (أبها).

خط الدفاع: يوسف الشمري ( الباطن) ، أحمد حجازي (اتحاد جدة) ، أحمد شراحيلي (اتحاد جدة)، نواف بوشل (الفتح).

الوسط: سعد بقير (أبها)، كريم البركاوي (الرائد)،مراد باتنا (الفتح)، تاليسكا (النصر).

الهجوم: نواكايمي (الفيحاء)، عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة).

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ماذا قدم حجازي ضد التعاون؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

دقة التمرير: 85%

التمريرات الصحيحة: 57 من 67

عدد مرات لمس الكرة: 81

التسديدات: 1

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 8

التدخلات الصحيحة: 2 من 2

عدد مرات استعادة الكرة: 7

الدوري السعودي أحمد حجازي
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