ديلي ميل: قصر قيمته 12 مليون إسترليني ينتظر رونالدو في السعودية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

يعمل نادي النصر السعودي على إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب التقارير.

شبكة سي بي إس "CBS" الأمريكية أشارت إلى أن كريستيانو اتفق مع النصر على موعد إجراء الكشف الطبي قبل إعلان الصفقة.

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تجهيزات نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي ومكان الإقامة.

أخبار متعلقة:
هدية عيد الميلاد.. جاكبو ينضم إلى ليفربول لن يرحل لفريق آخر.. فيراتي يجدد تعاقده مع سان جيرمان مؤتمر كولر: الشناوي لم يخطئ ولا يوجد مهاجم أقنعني.. واستاد القاهرة أفضل من السلام أحمد سامي: فقدنا 7 نقاط بسبب الظلم.. ولم نتراجع أمام الأهلي

وأوضحت الصحيفة أن حياة الرفاهية تنتظر رونالدو في الرياض العاصمة السعودية.

وأشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن إقتناء رونالدو قصرا في مدينة الرياض في حي المحمدية حيث يتكون القصر من ثماني غرف نوم، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح بحجم أولمبي.

Cristiano Ronaldo and his family will enjoy a life of luxury in the sun if he moves to Saudi Arabia to become one of the Islamic country’s highest profile residents. Pictured: A property in Riyadh which is on the market for £12.2million and could be potentially bought by Ronaldo

صفقة انتقال رونالدو إلى النصر لا تخرج عن كونها تقارير في اللحظة الحالية.

صحيفة "ماركا" ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

فيما قالت صحيفة "آس" المزيد من التفاصل حيث أن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

The compound includes an Olympic -sized swimming pool and a reception foyer with waterfall-features and three additional villas in its grounds

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي خبر في الجول – أفري يتلقى عرضا من زيورخ السويسري وسط مراقبة الأهلي دي مارزيو: ميلان مهتم بضم إدوارد ميندي.. وانتقاله معقد ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون الفرنسي تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع ياسين بونو مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم ثنائي الأهلي.. وموعد الانضمام كيف يلعب النصر بعد التعاقد مع رونالدو
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر 2 ساعة | الوطن العربي
الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا 2 ساعة | الكرة المصرية
الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد 3 ساعة | الكرة المصرية
أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو