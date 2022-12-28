ديلي ميل: قصر قيمته 12 مليون إسترليني ينتظر رونالدو في السعودية

يعمل نادي النصر السعودي على إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب التقارير.

شبكة سي بي إس "CBS" الأمريكية أشارت إلى أن كريستيانو اتفق مع النصر على موعد إجراء الكشف الطبي قبل إعلان الصفقة.

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تجهيزات نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي ومكان الإقامة.

وأوضحت الصحيفة أن حياة الرفاهية تنتظر رونالدو في الرياض العاصمة السعودية.

وأشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن إقتناء رونالدو قصرا في مدينة الرياض في حي المحمدية حيث يتكون القصر من ثماني غرف نوم، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح بحجم أولمبي.

صفقة انتقال رونالدو إلى النصر لا تخرج عن كونها تقارير في اللحظة الحالية.

صحيفة "ماركا" ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

فيما قالت صحيفة "آس" المزيد من التفاصل حيث أن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.