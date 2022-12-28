لن يرحل لفريق آخر.. فيراتي يجدد تعاقده مع سان جيرمان

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

فيراتي

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء رسميا تجديد تعاقد لاعبه ماركو فيراتي حتى عام 2026.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان تعاقد اللاعب الإيطالي ينتهي في صيف عام 2024.

وتحدث اللاعب صاحب الـ30 عاما لموقع ناديه الرسمي قائلا: "التجديد يجعلني أشعر بالفخر، لقد وصلت إلى باريس قبل 10 سنوات وأعتبر المدينة بمثابة منزلي الثاني".

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وواصل "لقد حظيت بدعم كبير من النادي والجماهير منذ وصولي وأنا ممتن لذلك، كان واضحا بالنسبة لي أن القصة يجب أن تستمر هنا، وأتمنى الفوز بالمزيد من البطولات مع النادي".

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وخاض اللاعب الإيطالي صاحب الـ30 عاما مع سان جيرمان 398 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 61 آخرين.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

وتوج فيراتي مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي ثماني مرات وست مرات لكل من كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية وتسع مرات لكأس السوبر المحلي.

سان جيرمان فيراتي
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