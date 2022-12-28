أحمد سامي: فقدنا 7 نقاط بسبب الظلم.. ولم نتراجع أمام الأهلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد سامي

شدد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال الموسم الحالي.

وتعادل الأهلي للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " فقدنا 7 نقاط كاملة خلال الموسم الحالي بسبب الظلم التحكيمي. لقد كونا فريقا جديدا خلال الموسم الحالي ونحتاج فقط للوقت والتوفبيق من أجل الظهور بالشكل المطلوب".

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وأضاف "لم نتراجع ولكن كان علينا التعامل مع ضغط النادي الأهلي المكثف بعد تأخره في النتيجة. بحثت عن السرعة واستغلال الهجمات المرتدة في التبديلات ولكن لم نوفق في هجمتين خطيرتين".

وتابع "جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان مميزان ويتم الدفع بأحدهما على حسب ظروف الفريق المنافس، ولكن الدفع بهما سويا في التشكيل الأساسي ينتج عنه خلل في وسط الملعب".

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في الصدارة.

تقدم سيراميكا عن طريق أحمد رمضان، ثم تعادل الأهلي بقدم علي معلول.

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