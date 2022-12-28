للمرة الخامسة.. محمود البنا يدير لقاء الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء إسناد لقاء الزمالك والإسماعيلي تحكيميا لمحمود البنا.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي غدا الخميس في استاد القاهرة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسيتولى أحمد حسام طه مهمة المساعد الأول، فيما سيكون سامي هلهل المساعد الثاني.

أخبار متعلقة:
9 تصديات.. محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بمشاركة تريزيجيه.. بيرلو يقود فاتح لإسقاط طرابزون في الدوري التركي التعادل الثاني على التوالي.. الأهلي يتعثر أمام سيراميكا

وسيتواجد محمود رشدي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمد عادل ويعاونه هاني العراقي.

وأدار البنا مباراة واحدة للزمالك خلال الموسم الجاري كانت ضد إنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبالمثل أدار مباراة واحدة للإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ21 نقطة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 بست نقاط.

وإجمالا ادار البنا 27 مباراة للزمالك فاز الفريق الأبيض في 16 لقاء منهم وهُزم خمس مرات وتعادل في ست مواجهات.

فيما قاد للدراويش 28 مباراة فازوا في ثمانية وهزموا في مثلهم وتعادلوا 12 مرة.

وأدار البنا لقاء الزمالك والإسماعيلي من قبل أربع مرات فاز الزمالك فيهم جميعا.

محمود البنا الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي: فقدنا 7 نقاط بسبب الظلم.. ولم نتراجع أمام الأهلي مؤتمر كولر: الشناوي لم يخطئ ولا يوجد مهاجم أقنعني.. واستاد القاهرة أفضل من السلام 9 تصديات.. محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التعادل الثاني على التوالي.. الأهلي يتعثر أمام سيراميكا سجل هدفين.. إسلام محارب رجل مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود هدفان لأول مرة في الدوري.. عمر كمال رجل مباراة فيوتشر وفاركو انهيار شباك فاركو في الخسارة أمام انطلاقة فيوتشر الرائعة بالثلاثة في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي
أخر الأخبار
لن يرحل لفريق آخر.. فيراتي يجدد تعاقده مع سان جيرمان 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: فقدنا 7 نقاط بسبب الظلم.. ولم نتراجع أمام الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: الشناوي لم يخطئ ولا يوجد مهاجم أقنعني.. واستاد القاهرة أفضل من السلام 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0) (0) سيتي.. الفرصة الأخطر ساعة | الدوري الإنجليزي
للمرة الخامسة.. محمود البنا يدير لقاء الزمالك والإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
9 تصديات.. محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي - فودين وكانسيلو على مقاعد البدلاء.. وهالاند يقود الهجوم أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة تريزيجيه.. بيرلو يقود فاتح لإسقاط طرابزون في الدوري التركي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران