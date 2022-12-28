للمرة الخامسة.. محمود البنا يدير لقاء الزمالك والإسماعيلي

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء إسناد لقاء الزمالك والإسماعيلي تحكيميا لمحمود البنا.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي غدا الخميس في استاد القاهرة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسيتولى أحمد حسام طه مهمة المساعد الأول، فيما سيكون سامي هلهل المساعد الثاني.

وسيتواجد محمود رشدي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمد عادل ويعاونه هاني العراقي.

وأدار البنا مباراة واحدة للزمالك خلال الموسم الجاري كانت ضد إنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبالمثل أدار مباراة واحدة للإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ21 نقطة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 بست نقاط.

وإجمالا ادار البنا 27 مباراة للزمالك فاز الفريق الأبيض في 16 لقاء منهم وهُزم خمس مرات وتعادل في ست مواجهات.

فيما قاد للدراويش 28 مباراة فازوا في ثمانية وهزموا في مثلهم وتعادلوا 12 مرة.

وأدار البنا لقاء الزمالك والإسماعيلي من قبل أربع مرات فاز الزمالك فيهم جميعا.