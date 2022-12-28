بمشاركة تريزيجيه.. بيرلو يقود فاتح لإسقاط طرابزون في الدوري التركي

تلقى طرابزون سبور هزيمة كبيرة في الدوري التركي اليوم الأربعاء بالخسارة من منافسه فاتح كاراجومروك بأربعة أهداف لهدف.

وحل طرابزون ضيفا على فاتح في ملعب أتاتورك الأولمبي في الجولة 16 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور فيها لـ61 دقيقة قبل خروجه مستبدلا.

افتتح ماجوميد أوزدوييف أهداف المباراة في الدقيقة السادسة لفاتح.

وأدرك طرابزون التعادل في الدقيقة 20 عن طريق مارك بارترا.

وفي الدقيقة 35 عاد فاتح للتقدم بهدف ثان من فابيو بوريني.

وأضاف فاتح الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق فابيو بوريني.

وأتم جيان كواسي رباعية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى كانت لمارك بارترا مدافع طرابزون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول بعد إعاقته للاعب فاتح بدون كرة رغم انفراده.

والطرد الثاني كان لإبراهيما كولي لاعب فاتح في الدقيقة 59 بعدما حصل على إنذارين.

بتلك النتيجة وصل رصيد فاتح لـ16 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

فيما تجمد رصيد طرابزون عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.