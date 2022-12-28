سيميوني عن رحيل فيليكس: هو لاعب مهم للفريق.. ولا يمكن الاتفاق دائما

علق دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد على الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل لاعب الفريق جواو فيليكس عن صفوف فريقه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وتحدث سيميوني للصحفيين قائلا: "ما يهمني هو الفريق وهو لاعب مهم بالنسبة للفريق".

وواصل "إن أظهر لنا ما رأيناه منه في كأس العالم 2022 مع البرتغال فهو سيكون مهما للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل المدرب الأرجنتيني حديثه "هو لديه الموهعبة والفريق يحتاج لإمكانياته".

وعن علاقته باللاعب البرتغالي قال: "جيدة، علاقة عمل، منذ أن أتيت إلى الفريق ولم أتوقف أبدا بسب الاختلافات، بعيدا عن الاختلافات التي تحدث بين الناس ونحن لا يمكن أن نتفق على كل شيء دائما".

وأتم سيميوني حديثه "أنظر دائما لأفضل شيء بالنسبة للنادي وسواء أنا أو اللاعبين فالكل يقدم أقصى ما لديه".

وكان جيل مارين المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد كشف سابقا عن وجود تصدع في العلاقة بين سيميوني وفيليكس.

قال جيل مارين لـTVE : "جواو فيليكس هو أكبر رهان للنادي في تاريخه. أنا شخصيا أعتقد أنه موهبة كبيرة ولاعب من الطراز العالمي".

وأضاف "لأسباب لا يستحق الدخول فيها -العلاقة بينه وبين مدربه (دييجو سيميوني) والدقائق التي لعبها ودوافعه الآن- تجعلك تعتقد أن الشيء المعقول هو أنه إذا كان هناك عرض جيد للاعب، جيد للنادي، يمكننا النظر إليه".

"على المستوى الشخصي أود أن يبقى معنا، لكن لا أعتقد أن هذه فكرة اللاعب".

ويعد جواو أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد الإسباني بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.