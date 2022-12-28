سجل هدفين.. إسلام محارب رجل مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود

حصد إسلام محارب جائزة رجل مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود في الجولة العاشرة الدوري المصري.

وتعادل طلائع الجيش أمام حرس الحدود بهدفين لكل فريق ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وسجل إسلام محارب هدفي فريقه ليحصد نقطة ثمينة بعدما كان متأخرا أمام حرس الحدود بهدفين دون رد.

ماذ قدم محارب أمام حرس الحدود؟

أهداف: 2

صناعة أهداف: 0

لمس الكرة: 35

دقة التمريرات: 70%

التسديد على المرمى: 3

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط في المركز 16.