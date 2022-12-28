هدفان لأول مرة في الدوري.. عمر كمال رجل مباراة فيوتشر وفاركو

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

طرد عمر كمال - الأهلي × فيوتشر

حاز عمر كمال على جائزة رجل مباراة فيوتسر وفاركو في الدوري المصري.

وسجل عمر كمال ثنائية في فوز فيوتشر بنتيجة 3-2 أمام فاركو في الجولة العاشرة من المسابقة في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ولأول مرة يسجل عمر كمال ثنائية في مباراة واحدة بالدوري المصري.

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وجاءت أرقام عمر كمال خلال المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 89

عدد التسديدات: 2

عدد الأهداف: 2

دقة التمرير: 68%

التمريرات الصحيحة: 13 من 19

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات لمس الكرة: 36

عدد مرات استعادة الكرة: 2

الالتحمات الهوائية الصحيحة: 1 من 2

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 5 من 6

الدوري المصري عمر كمال فيوتشر فاركو
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