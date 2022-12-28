هدفان لأول مرة في الدوري.. عمر كمال رجل مباراة فيوتشر وفاركو
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
حاز عمر كمال على جائزة رجل مباراة فيوتسر وفاركو في الدوري المصري.
وسجل عمر كمال ثنائية في فوز فيوتشر بنتيجة 3-2 أمام فاركو في الجولة العاشرة من المسابقة في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.
ولأول مرة يسجل عمر كمال ثنائية في مباراة واحدة بالدوري المصري.
عمر كمال عبد الواحد 👤🟥🟦💥
رجل مباراة فاركو وفيوتشر #Presentationsports | #EPL pic.twitter.com/SLCvAOVQ5F— presentation sports (@Presentation) December 28, 2022
وجاءت أرقام عمر كمال خلال المباراة كالآتي:
عدد الدقائق: 89
عدد التسديدات: 2
عدد الأهداف: 2
دقة التمرير: 68%
التمريرات الصحيحة: 13 من 19
التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2
عدد مرات لمس الكرة: 36
عدد مرات استعادة الكرة: 2
الالتحمات الهوائية الصحيحة: 1 من 2
الالتحمات الأرضية الصحيحة: 5 من 6
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