هدفان لأول مرة في الدوري.. عمر كمال رجل مباراة فيوتشر وفاركو

حاز عمر كمال على جائزة رجل مباراة فيوتسر وفاركو في الدوري المصري.

وسجل عمر كمال ثنائية في فوز فيوتشر بنتيجة 3-2 أمام فاركو في الجولة العاشرة من المسابقة في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ولأول مرة يسجل عمر كمال ثنائية في مباراة واحدة بالدوري المصري.

وجاءت أرقام عمر كمال خلال المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 89

عدد التسديدات: 2

عدد الأهداف: 2

دقة التمرير: 68%

التمريرات الصحيحة: 13 من 19

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات لمس الكرة: 36

عدد مرات استعادة الكرة: 2

الالتحمات الهوائية الصحيحة: 1 من 2

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 5 من 6