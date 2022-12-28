انهيار شباك فاركو في الخسارة أمام انطلاقة فيوتشر الرائعة بالثلاثة

انتصر فيوتشر على فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف فيوتشر: مروان محسن وعمر كمال عبد الواحد (2) فيما سجل لفاركو كل من جابر كامل ورزقي حمرون.

ولأول مرة يستقبل فاركو 3 أهداف في مباراة واحدة منذ الخسارة من الأهلي 4-1 في مارس الماضي بالدوري أيضا.

ولا زال فاركو دون فوز رفقة إيهاب جلال خلال 3 مباريات، خسارتين وتعادل.

وتوقف رصيد فاركو عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

فيما واصل فيوتشر انطلاقته الرائعة بالفوز السادس هذا الموسم، وارتفع رصيد فيوتشر لـ 22 نقطة في المركز الثاني.

وتفوق فيوتشر في أول 10 جولات الموسم الجاري عن الماضي حيث حقق الفريق 12 نقطة فقط.

التشكيل

تخلى فاركو رفقة مدربه إيهاب جلال عن الثلاثي الدفاعي، وبدأ بثنائية أحمد عبد العزيز "مودي" وعبد الله بكري.

فيما قاد مروان محسن هجوم فيوتشر ويجاوره عبد الكبير والوادي وعمر كمال عبد الواحد.

وصف المباراة

لم ننتظر كثيرا في المباراة، في الدقيقة الثانية وبعد سلسلة من التمريرات أرسل محمد رضا بوبو عرضية لمروان محسن الذي سجل في الشباك من لمسة واحدة.

هدفه الأولى في الموسم وصل به للهدف رقم 50 في الدوري المصري بقمصان بتروجت والإسماعيلي والأهلي وفيوتشر.

في الدقيقة 15 تصدى "جنش" لرأسية "مودي" بعد عرضية أحمد الصغيري.

وبعد 9 دقائق أرسل جابر كامل عرضية لكن رأسية عمرو جمال مرت أعلى العارضة.

وتصدت العارضة لتسديدة قوية من جوزيف جوناثان في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل جابر كامل التعادل بتسديدة أرضية قوية مرت سكنت الشباك بعد تمريرة من محمود حمادة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1 تاركا باقي الإثارة للشوط الثاني.

وبعد مرور 5 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني أرسل غنام محمد بينية رائعة انفرد على إثرها عمر كمال وسجل في الشباك ثاني أهداف فريقه في اللقاء.

وفي الدقيقة 60 أضاف عمر كمال الهدف الثاني بعدما حوّل عرضية جوزيف جوناثان في الشباك.

ولأول مرة يسجل عمر كمال ثنائية في مباراة واحدة بالدوري المصري.

في الشوط الثاني سدد رزقي حمرون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85 تحصل جيفرسون إينكادا على ركلة جزاء لصالحه، انبرى لها رزقي حمرون وسجل في الشباك هدف تقليص الفارق.

وكاد جوزيف جوناثان أن يسجل هدفا رابعا لفيوتشر لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر عزمي غومة فرصة التعادل بكرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز جديد لفيوتشر.