في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي

يغيب عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي ستة لاعبين في المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري المصري.

فما هو السبب؟ FilGoal.com يكشف.

تعرض عمر جابر لشد في العضلة الخلفية شعر بها في المباراة الأخيرة ضد المقاولون العرب وفضل الجهاز الطبي إراحته كي لا تتفاقم.

فيما يعاني يوسف حسن من إصابة طفيفة في الكاحل تعرض لها خلال لقاء المقاولون كذلك.

ولم يتم استدعاء محمد طارق بسبب عدم الجاهزية الفنية في ظل معاناته من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويشارك مصطفى شلبي بشكل تدريجي في التدريبات لكنه ليس لائقا لخوض المباريات.

ويخوض إبراهيما نداي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي.

فيما تقرر استبعاد محمد الشافي كقرار فني.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ21 نقطة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 بست نقاط.