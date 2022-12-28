طلائع الجيش يفرض التعادل على حرس الحدود ويحرمه من الفوز الثاني على التوالي

حرم نادي طلائع الجيش نظيره حرس الحدود من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري.

وتعادل طلائع الجيش أمام حرس الحدود بهدفين لكل فريق ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وسجل مصطفى صبحي وأحمد متعب (هدف عكسي) هدفي حرس الحدود فيما أحرز إسلام محارب هدفي طلائع الجيش.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط في المركز 16.

وكان حرس الحدود قد حقق فوزه الأول بالدوري خلال الموسم الحالي على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

أحداث المباراة

بدأ نادي حرس الحدود المباراة بضغط هجومي وانطلق مصطفى عبد الرؤوف زيكو ا بالكرة خلف المدافعين وحاول أحمد متعب تشتيت الكرة من أمامه لكن مرت من فوق الحارس عمر رضوان لداخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

وأرسل مصطفى جمال تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء لتصل لمصطفى صبحي الذي سدد الكرة من فوق الحارس لحظه خروجه من مرماه لتسكن الشباك في الدقيقة 12.

وحاول طلائع الجيش تقليص الفارق وأرسل كريم طارق تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها أحمد سمير برأسية من على القائم الثاني ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وقلص إسلام محارب الفارق وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 52.

وحصل حرس الحدود على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لاعب طلائع الجيش خالد قمر من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر مصطفى جمال فرصة تسجيل الهدف الثالث لحرس الحدود بعدما تصدى عمر رضوان حارس الطلائع لركلة الجزاء.

ورد إسلام محارب سريعا ونجح في تسجيل الهدف الثاني لطلائع الجيش من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 64.

وسدد مصطفى الخواجة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها حارس حرس الحدود محمد شعبان لينقذ فرصة هدف محقق.