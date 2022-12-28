قائمة الزمالك - عودة أوباما وجمعة وغياب عمر جابر ويوسف حسن أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:43

كتب : إبراهيم رمضان

فريق نادي الزمالك

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة فريقه للقاء الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في الجولة العاشرة من الدوري.

وشهدت القائمة عودة الثنائي عبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".

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فيما يغيب عمر جابر ويوسف حسن.

وجاءت قائمة الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

الهجوم: سامسون أكينيولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن صدارة الدوري.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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