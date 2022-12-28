تقرير: نانت حسم مستقبل مصطفى محمد.. وجالاتا سراي حدد بديله

حسم نادي نانت موقفه من التعاقد مع مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري بشكل دائم.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت معارا من جالاتا سراي حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكشفت صحيفة "الصباح" التركية أن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

وأشار التقرير إلى أن جالاتا سراي قرر استخدام أموال شراء مصطفى محمد من جانب نانت في شراء مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا بشكل دائم.

ويلعب راشيكا ضمن صفوف جالاتا سراي معارا من نورويتش سيتي الإنجليزي.

وذكر التقرير أن أنطوان كومباري مدرب نانت قال: "مصطفى محمد جاء إلى ثقافة أخرى، لكنه يفعل كل ما في وسعه للتكيف. أنا متأكد من أنه سيقدم أداء أفضل في الفترات المقبلة. يجب أن يستمر معنا".

وقاد مصطفى محمد نانت إلى إقصائيات الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، إذ سجل هدفا وصنع آخر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

المهاجم الدولي المصري شارك خلال الموسم الجاري مع نانت في 22 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.