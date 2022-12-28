تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في مواجهة فريق أندريا بيرلو

يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل طرابزون سبور في مواجهة فاتح كاراجومروك في الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.

ويلتقي تريزيجيه مع الفريق الذي يدربه أندريا بيرلو في ثاني تجاربه الفنية بعد يوفنتوس الإيطالي.

وخاض الجناح المصري 13 مباراة في الدوري التركي سجل 5 أهداف آخرها ضد المتصدر فنربخشة مطلع الأسبوع الجاري، وصنع آخر.

وجاء تشكيل طرابزون:

حراسة المرمي: أجورشان شاكير

الدفاع: حسين تركمان - مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: مانوليس مانوليس – أناستيوس باكاسيتاس – عمر عبد القادر

الهجوم: تريزيجيه – ماكسيليمانو جوميز – إدين فيشكا

ويحتل طرابزون المركز الخامس برصيد 26 نقطة من الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن فنربخشة الذي خاض مباراة أكثر.

ويتواجد كاراجومروك في مراكز الخطر برصيد 13 نقطة في المركز السابع عشر من أصل 19 فريقا، إذ يهبط آخر 4 فرق من المسابقة.