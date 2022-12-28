تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في مواجهة فريق أندريا بيرلو
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:33
كتب : FilGoal
يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل طرابزون سبور في مواجهة فاتح كاراجومروك في الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلتقي تريزيجيه مع الفريق الذي يدربه أندريا بيرلو في ثاني تجاربه الفنية بعد يوفنتوس الإيطالي.
وخاض الجناح المصري 13 مباراة في الدوري التركي سجل 5 أهداف آخرها ضد المتصدر فنربخشة مطلع الأسبوع الجاري، وصنع آخر.
وجاء تشكيل طرابزون:
حراسة المرمي: أجورشان شاكير
الدفاع: حسين تركمان - مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي
الوسط: مانوليس مانوليس – أناستيوس باكاسيتاس – عمر عبد القادر
الهجوم: تريزيجيه – ماكسيليمانو جوميز – إدين فيشكا
ويحتل طرابزون المركز الخامس برصيد 26 نقطة من الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن فنربخشة الذي خاض مباراة أكثر.
ويتواجد كاراجومروك في مراكز الخطر برصيد 13 نقطة في المركز السابع عشر من أصل 19 فريقا، إذ يهبط آخر 4 فرق من المسابقة.