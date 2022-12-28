4 تسديدات على المرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في التعادل أمام تروا

شارك مصطفى محمد أساسيا في تعادل نانت سلبيا أمام تروا في الدوري الفرنسي.

وتواجه نانت وتورا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

خاض مصطفى محمد 67 دقيقة في المباراة قبل دخول إجناتيوس جاناجو بدلا منه.

وجاءت أرقام مصطفى محمد في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 67

التسديدات على المرمى: 4

عدد التمريرات الصحيحة: 82%

دقة التمريرات: 9 من 11

عدد مرات لمس الكرة: 24

عدد الأخطاء: 2

الالتحمات الهوئية الصحيحة: 2 من 3