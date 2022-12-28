بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع تروا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

تعادل نانت سلبيا مع تروا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد أساسيا في المباراة التي أقيمت على ستاد دي لاوب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نانت عند النقطة 14 في المركز السادس عشر فيما أصبح تروا في المركز الثالث عشر عند النقطة 15.

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التشكيل

بدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا في تشكيل نانت لمواجهة تروا.

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وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 23 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من جانب نانت بعد تسديدة من موسى سيسوكو من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس ماتيوس ليس بشكل رائع من يمين مرماه.

وزاد نانت الهجوم في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية من سيباستيان كورشيا لاعب فريق نانت من جهة اليمين قابلها لودوفيتش برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس ماتيوس ليس.

وجاءت أول فرصة من تروا عند الدقيقة 37 بعد تسديدة من أندرياس بروس من داخل منطقة الجزاء ردت من العارضة.

وظهر مصطفى محمد في الدقيقة 56 بعدما حاول استلام كرة يمين منطقة الجزاء ولكنه سقط في كرة مشتركة مع المدافع وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وواصل نانت الضغط على تروا بعد تسديدة موسيس سيمون من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وخرج مصطفى محمد عند الدقيقة 67 ودخل إجناتيوس جاناجو بدلا منه.

وجاءت أخطر كرة في المباراة قبل نهايتها لـ تروا بعد تسديدة قوية من خافير شافاليرن من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ألبان لافونت من أسفل يسار مرماه ثم ردت من القائم الأيسر وعادت للحارس مرة اخرى.

الدوري الفرنسي نانت تروا
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