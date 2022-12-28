الخامس من فريقه.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وإنبي
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:07
كتب : FilGoal
حصد سمير فكري جائزة رجل مباراة إنبي والداخلية في الجولة العاشرة الدوري المصري.
سمير فكري
النادي : الداخلية
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في ثاني مباريات الجولة.
وأصبح سمير خامس لاعب يحصد الجائزة من الداخلية بعد كل من: كريستوفر جون وحسين رجب وأحمد سيد عبد النبي ورشيد أحمد.
تهانينا للاعب فريق الداخلية سمير فكري لحصوله على جائزة رجل مباراة #إنبي_الداخلية! 👏🏅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/R0zY13iJln— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 28, 2022
ماذا قدم سمير فكري أمام إنبي؟
دقائق: 88
تسديدات: 1
لمس الكرة: 54
تمريرات صحيحة: 25 من 35
دقة تمرير: 71%
صناعة فرص محققة: 2
عرضيات صحيحة: 2 من 5
مراوغات ناجحة: 1 من 2
فوز بصراعات ثنائية: 4 من 5
فوز بصراعات هوائية: 1 من 1
حصول على أخطاء: 3
وأصبحت تلك المباراة السابعة عشر في الدوري المصري الموسم الحالي التي تنتهي بالتعادل السلبي.
وشهدت المباراة 9 تسديدات، منها 1 فقط على المرمى بين القائمين والعارضة.
وارتفع رصيد إنبي في مباراة طلعت يوسف الأولى لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.