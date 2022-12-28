الخامس من فريقه.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وإنبي

حصد سمير فكري جائزة رجل مباراة إنبي والداخلية في الجولة العاشرة الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في ثاني مباريات الجولة.

وأصبح سمير خامس لاعب يحصد الجائزة من الداخلية بعد كل من: كريستوفر جون وحسين رجب وأحمد سيد عبد النبي ورشيد أحمد.

تهانينا للاعب فريق الداخلية سمير فكري لحصوله على جائزة رجل مباراة #إنبي_الداخلية! 👏🏅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/R0zY13iJln — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 28, 2022

ماذا قدم سمير فكري أمام إنبي؟

دقائق: 88

تسديدات: 1

لمس الكرة: 54

تمريرات صحيحة: 25 من 35

دقة تمرير: 71%

صناعة فرص محققة: 2

عرضيات صحيحة: 2 من 5

مراوغات ناجحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 5

فوز بصراعات هوائية: 1 من 1

حصول على أخطاء: 3

وأصبحت تلك المباراة السابعة عشر في الدوري المصري الموسم الحالي التي تنتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة 9 تسديدات، منها 1 فقط على المرمى بين القائمين والعارضة.

وارتفع رصيد إنبي في مباراة طلعت يوسف الأولى لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.