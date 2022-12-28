تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 17:49
كتب : FilGoal
يقود جون إيبوكا هجوم فريقه سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.
جون إيبوكا
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:
المرمى: محمد بسام
الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري
الوسط: محمود نبيل – محمد إبراهيم – محمد متولي – محمد توني
الهجوم: ميدو جابر – جون إيبوكا
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عامر عامر - أحمد ياسر ريان – محمد ناصف – محمود عبد الحفيظ – عبد الرحمن رمضان – أحمد محمد السيد – سيف تقا – عمرو محمود – عبد الرحمن حسن
الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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