تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة

يقود جون إيبوكا هجوم فريقه سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمود نبيل – محمد إبراهيم – محمد متولي – محمد توني

الهجوم: ميدو جابر – جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عامر عامر - أحمد ياسر ريان – محمد ناصف – محمود عبد الحفيظ – عبد الرحمن رمضان – أحمد محمد السيد – سيف تقا – عمرو محمود – عبد الرحمن حسن

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.