تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

يقود جون إيبوكا هجوم فريقه سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

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المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمود نبيل – محمد إبراهيم – محمد متولي – محمد توني

الهجوم: ميدو جابر – جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عامر عامر - أحمد ياسر ريان – محمد ناصف – محمود عبد الحفيظ – عبد الرحمن رمضان – أحمد محمد السيد – سيف تقا – عمرو محمود – عبد الرحمن حسن

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

جون إيبوكا الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي
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