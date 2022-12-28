الدرجة الثانية - دكرنس يتصدر مجموعة بحري.. وتأخر مباراة لـ 40 دقيقة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 17:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

تصدر دكرنس مجموعة بحري بعد الفوز أمام أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

وأقيمت مباريات الجولة الثانية عشر في دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

وسجل كريم أشرف وإسلام نبيل لدكرنس بينما محمد نجاتي لـ أبو قير.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية – اتحاد الكرة يقرر فوز السكة الحديد على الترسانة.. وغرامات ضخمة على الشواكيش الدرجة الثانية - الترسانة يهدد بالانسحاب وتجميد النشاط الرياضي الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالآتي:

وانتصر بروكسي على سبورتينج بهدفين دون رد سجلهما محمد فوزي وأحمد جمعه.

وتعادل كفر الشيخ مع الأولمبي سلبيا.

فيما انتصر طنطا على بايونيرز بهدفين دون رد سجلهما أحمد علي وعبد الرحمن الدح.

وتأخرت مباراة الهلال مع الحمام لمدة 40 دقيقة، وانتصر الحمام في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما خسر المجد من المنصورة بهدفين مقابل هدف واعترض مسؤولي المجد على احتساب ركلة جزاء للمنصورة في الدقائق الأخيرة.

وخسر نبروه من بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

فيما انتصر جمهورية شبين على المصري بالسلوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الدرجة الثانية مجموعة بحري دكرنس
نرشح لكم
الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب "أمطار مزعومة" لاعبو المريخ يخصصون جزء من مكافآتهم لمستشفى سرطان الأطفال 57357 الترسانة يوضح حقيقة استقالة خالد عيد.. واجتماع لبحث العقوبات الدرجة الثانية – اتحاد الكرة يقرر فوز السكة الحديد على الترسانة.. وغرامات ضخمة على الشواكيش الدرجة الثانية - الترسانة يهدد بالانسحاب وتجميد النشاط الرياضي اتحاد الكرة يعلن عن اجتماع طارئ بسبب أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع تروا دقيقة | المحترفون
الخامس من فريقه.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وإنبي 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة 21 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - دكرنس يتصدر مجموعة بحري.. وتأخر مباراة لـ 40 دقيقة 26 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل الأهلي – شادي حسين يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وأفشة أساسي 35 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل السلبي يحسم لقاء إنبي والداخلية 35 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - الطلائع (0)-(2) الحرس.. فاركو (1)-(1) فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
تقرير: موناكو متمسك بـ60 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه لتشيلسي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة