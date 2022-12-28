الدرجة الثانية - دكرنس يتصدر مجموعة بحري.. وتأخر مباراة لـ 40 دقيقة

تصدر دكرنس مجموعة بحري بعد الفوز أمام أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

وأقيمت مباريات الجولة الثانية عشر في دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

وسجل كريم أشرف وإسلام نبيل لدكرنس بينما محمد نجاتي لـ أبو قير.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالآتي:

وانتصر بروكسي على سبورتينج بهدفين دون رد سجلهما محمد فوزي وأحمد جمعه.

وتعادل كفر الشيخ مع الأولمبي سلبيا.

فيما انتصر طنطا على بايونيرز بهدفين دون رد سجلهما أحمد علي وعبد الرحمن الدح.

وتأخرت مباراة الهلال مع الحمام لمدة 40 دقيقة، وانتصر الحمام في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما خسر المجد من المنصورة بهدفين مقابل هدف واعترض مسؤولي المجد على احتساب ركلة جزاء للمنصورة في الدقائق الأخيرة.

وخسر نبروه من بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

فيما انتصر جمهورية شبين على المصري بالسلوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.