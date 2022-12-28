تشكيل الأهلي – شادي حسين يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وأفشة أساسي

يقود شادي حسين هجوم فريقه الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وعاد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلي الأساسي في خط الدفاع.

كذلك حمدي فتحي يلعب في وسط الملعب ويجلس عمرو السولية على مقاعد البدلاء.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ محمد مجدي "أفشة" في تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – شادي حسين – برونو سافيو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - رامي ربيعة – محمد شريف – كريم فؤاد – عمرو السولية – رأفت خليل – محمد فخري – أحمد نبيل "كوكا" – محمد أشرف

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.