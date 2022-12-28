تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل السلبي يحسم لقاء إنبي والداخلية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

إنبي - الداخلية

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي والداخلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأصبحت تلك المباراة السابعة عشر في الدوري المصري الموسم الحالي التي تنتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة 9 تسديدات، منها 1 فقط على المرمى بين القائمين والعارضة.

أخبار متعلقة:
تقرير: موناكو متمسك بـ60 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه لتشيلسي التشكيل - فاركو يتخلى عن الثلاثي الدفاعي.. ومروان محسن يقود هجوم فيوتشر التشكيل - خالد قمر في هجوم طلائع الجيش.. وعمر بسام يقود حرس الحدود ألكسندر ياكوبسن ينضم إلى دينامو باتومي الجورجي

وارتفع رصيد إنبي في مباراة طلعت يوسف الأولى لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل

قاد رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" هجوم إنبي.

بينما بدأ رشيد أحمد وسمير فكري بعدما ساهما بالصناعة والتسجيل في فوز الفريق الأول أمام بيراميدز بالجولة الماضية.

Image

وصف المباراة

في الدقيقة 12 أرسل محمود طلعت تمريرة طولية لمؤمن عاطف، لكن رأسية الأخير جاءت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 16 مرت تسديدة سمير فكري بجوار القائم الأيسر.

شوط أول انتهى دون أي فرص حقيقية لإنبي.

في الدقيقة 61 تصدى محمد نجيب لتسديدة إريك تراوري قبل الوصول للشباك.

وجاءت الفرصة الوحيدة على المرمى في اللقاء بتسديدة من محمد نجيب من داخل المنطقة تصدى لها الحارس عبد العزيز البلعوطي في الدقيقة 71.

وبعد دقيقة واحدة مرت رأسية محمد خليفة نصير بجوار القائم الأيمن.

وانتهى اللقاء بتعادل سلبي جديد في الدوري.

الداخلية إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
الخامس من فريقه.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وإنبي تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة تشكيل الأهلي – شادي حسين يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وأفشة أساسي مباشر - الطلائع (1)-(2) الحرس.. فاركو (1)-(2) فيوتشر.. محارب يقلص الفارق التشكيل - فاركو يتخلى عن الثلاثي الدفاعي.. ومروان محسن يقود هجوم فيوتشر التشكيل - خالد قمر في هجوم طلائع الجيش.. وعمر بسام يقود حرس الحدود انتهت الدوري المصري - إنبي (0) (0) الداخلية.. التعادل السلبي 17 منتخب مصر للشباب يخوض ودية جديدة أمام غانا للمحليين
أخر الأخبار
محمد عادل ومحمود عاشور ضمن حكام أمم إفريقيا للمحليين 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع تروا 10 دقيقة | المحترفون
الخامس من فريقه.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وإنبي 13 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيراميكا – إيبوكا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وريان على الدكة 30 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - دكرنس يتصدر مجموعة بحري.. وتأخر مباراة لـ 40 دقيقة 36 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل الأهلي – شادي حسين يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وأفشة أساسي 44 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل السلبي يحسم لقاء إنبي والداخلية 45 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - الطلائع (1)-(2) الحرس.. فاركو (1)-(2) فيوتشر.. محارب يقلص الفارق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة