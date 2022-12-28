تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل السلبي يحسم لقاء إنبي والداخلية

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي والداخلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأصبحت تلك المباراة السابعة عشر في الدوري المصري الموسم الحالي التي تنتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة 9 تسديدات، منها 1 فقط على المرمى بين القائمين والعارضة.

وارتفع رصيد إنبي في مباراة طلعت يوسف الأولى لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل

قاد رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" هجوم إنبي.

بينما بدأ رشيد أحمد وسمير فكري بعدما ساهما بالصناعة والتسجيل في فوز الفريق الأول أمام بيراميدز بالجولة الماضية.

وصف المباراة

في الدقيقة 12 أرسل محمود طلعت تمريرة طولية لمؤمن عاطف، لكن رأسية الأخير جاءت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 16 مرت تسديدة سمير فكري بجوار القائم الأيسر.

شوط أول انتهى دون أي فرص حقيقية لإنبي.

في الدقيقة 61 تصدى محمد نجيب لتسديدة إريك تراوري قبل الوصول للشباك.

وجاءت الفرصة الوحيدة على المرمى في اللقاء بتسديدة من محمد نجيب من داخل المنطقة تصدى لها الحارس عبد العزيز البلعوطي في الدقيقة 71.

وبعد دقيقة واحدة مرت رأسية محمد خليفة نصير بجوار القائم الأيمن.

وانتهى اللقاء بتعادل سلبي جديد في الدوري.