انتهت في الدوري - الطلائع (2)-(2) الحرس.. فاركو (2)-(3) فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش وحرس الحدود، وفاركو ضد فيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في الخامسة مساءً.

طلائع الجيش × حرس الحدود

نهاية المباراة

ق88 علي الزاهدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها حارس حرس الحدود محمد شعبان.

ق76 كريم طارق أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمد شعبان

ق64 إسلام محارب يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش من ضربة رأسية ليسجل التعادل

ق59 عمر رضوان يتصدى لركلة الجزاء التي سددها مصطفى جمال

ق58 ركلة جزاء محتسبة لاصلح حرس الحدود بعد لمسة يد من داخل منطقة الجزاء

ق50 إسلام محارب يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول من تسديدة قوية

ق46 ضغط متواصل من فريق طلائع الجيش بحثا عن تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 أحمد متعب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمد شعبان

ق 10: جووول الثاااني في اللقاء.. مصطفى صبحي يستغل خطأ الدفاع ويسجل الهدف الثاني

ق 5: جووول أووول في اللقاء.. أحمد متعب يسجل بالخطأ في مرماه الأول للحرس

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × فيوتشر

نهاية المباراة

ق87 رزقي حمرون يسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء

ق59 عمر كمال يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية متقنة من جوناثان نجويم

ق50 عمر كمال يسجل الهدف الثاني لنادي فيوتشر بعد تمريرة غنام محمد

ق46 تسديدة قوية من محمد رضا بوبو تمر أعلى مرمى فاركو

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 جابر كامل يسجل هدف التعهادل من تسديدة قوية بعد تمريرة محمود حمادة

ق43 بطاقة صفراء في وجه عبد الرحمن أسامة لاعب طلائع الجيش

ق40 التحامات بدنية بين الاعبين في محاولة السيطرة على الكرة في وسط الملعب

ق 27 فاركو يحاول تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من محمود حمادة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى

ق24 كرة عرضية من أحمد فؤاد لاعب فاركو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء شتتها الدفاع بنجاح، لتصل إلى جابر كامل الذي أرسل كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء على رأس عمرو جمال ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

ق 3: جووول أووول.. فيوتشر يتقدم عن طريق مروان محسن بعد سلسلة من التمريرات.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.