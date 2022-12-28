تقرير: موناكو متمسك بـ60 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه لتشيلسي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

بينوا بادياشيلي مدافع موناكو

تمسك نادي موناكو بطلب مبلغ 60 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الشاب بينوا بادياشيلي لتشيلسي، حسب تقارير فرنسية.

وذكرت بعض التقارير أن بادياشيلسي وافق على عقده الشخصي مع تشيلسي، وتبقى الاتفاق النهائي مع ناديه.

وذكر موقع GFFN أن نادي موناكو يرفض التخلي عن بادياشيلي بمقابل أقل من 60 مليون يورو بما في ذلك المكافآت مقابل خريج أكاديميته.

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وأوضح التقرير أن المبلغ بعيد عن العرض الأول الذي قدمه تشيلسي والذي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

وكانت تقارير عديدة قد أوضحت أن المفاوضات بين تشيلسي وموناكو وصلت لمراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي قريبا.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد أشارت قبل أيام إلى أن بادياشيلي هو أبرز المرشحين للانضمام للزرق، في ظل البحث عن قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى.

ولم يتوصل تشيلسي لاتفاق حتى الآن مع موناكو ولكن حسب التقارير فإن موناكو سيوافق على بيع الـ21 عاما حال وصول عرض لا يقاوم.

وتم تصعيد بادياشيلي للفريق الأول في موناكو عام 2018 ليشارك مع الفريق في 135 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وحاول تشيلسي في وقت سابق التعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول وما زال ضمن اهتمامات النادي ولكن مطالب ناديه لايبزيج الكبيرة تحول دون إتمام الصفقة.

ويبحث تشيلسي عن خيارات أخرى من ضمنها إيفان نديكا والذي ينتهي تعاقده مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بنهاية الموسم الحالي ومدافع باير ليفركوزن بييرو هينكابي.

ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.

بينوا بادياشيلي تشيلسي موناكو
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