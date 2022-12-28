التشكيل - فاركو يتخلى عن الثلاثي الدفاعي.. ومروان محسن يقود هجوم فيوتشر

تخلى فاركو رفقة مدربه إيهاب جلال عن الثلاثي الدفاعي، وبدأ بثنائية أحمد عبد العزيز "مودي" وعبد الله بكري.

فيما يقود مروان محسن هجوم فيوتشر ويجاوره عبد الكبير والوادي وعمر كمال عبد الواحد.

ويلتقي الفريقان في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل - أحمد عبد العزيز "مودي" – عبد الله بكري – أحمد صغيري

الوسط: أحمد البحراوي – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري

الهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال – شكري نجيب

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – غنام محمد

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان محسن – عمر كمال عبد الواحد

ويحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 19 نقطة.