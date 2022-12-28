التشكيل - خالد قمر في هجوم طلائع الجيش.. وعمر بسام يقود حرس الحدود

يقود خالد قمر هجوم طلائع الجيش فيما يبدأ عمر بسام في هجوم حرس الحدود في لقاء الفريقين بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: محمد فتح الله – محمد سمير – محمد دياب

الوسط: أحمد عبد الرحمن – إسلام محارب – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – أحمد متعب

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود شعبان

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – خالد سامي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – حامد الجابري

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 6 نقاط.