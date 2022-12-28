ألكسندر ياكوبسن ينضم إلى دينامو باتومي الجورجي

أعلن نادي دينامو باتومي الجورجي ضم ألكسندر ياكوبسن "أمير عادل" في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لآخر إضافي.

وسبق أن لعب جاكوبسن لفريقي وادي دجلة وسموحة في آخر موسمين.

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وسبق للاعب المصري – الدنماركي كان قد انضم للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، وينضم اللاعب لوادي دجلة.

صاحب الـ 28 عاما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

وشارك الموسم الماضي في 8 مباريات كبديل خاض خلالها 194 دقيقة بقميص سموحة.

ويعد أمير عادل لاعبا دوليا، إذ سبق وشارك في مباراة ودية عام 2017 مع منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

وترك عادل البالغ 26 عاما نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.