انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) تروا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وتروا في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا.

وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.

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وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق مضر اليوسف.

وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويتواجد نانت في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل تروا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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