الدوري الفرنسي - مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام تروا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يتواجد مصطفى محمد أساسيا مع فريقه نانت أمام تروا في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

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الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – كونتين ميرلين

الوسط: بيدرو شيرفيا – موسى سيسوكو - نيكولاس بالويس

الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد – لودوفيك بلاس

وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق مضر اليوسف.

وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويتواجد نانت في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل تروا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
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