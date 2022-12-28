الدوري الفرنسي - مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام تروا
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 15:17
كتب : FilGoal
يتواجد مصطفى محمد أساسيا مع فريقه نانت أمام تروا في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – كونتين ميرلين
الوسط: بيدرو شيرفيا – موسى سيسوكو - نيكولاس بالويس
الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد – لودوفيك بلاس
𝗟𝗲 𝗫𝗜 de départ. #estacfcn pic.twitter.com/6fi25471u3— FC Nantes (@FCNantes) December 28, 2022
وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق مضر اليوسف.
وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.
ويتواجد نانت في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل تروا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.
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