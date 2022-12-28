انتهت الدوري المصري - إنبي (0) (0) الداخلية.. التعادل السلبي 17

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والداخلية لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الداخلية ضيفا على إنبي في استاد بتروسبورت في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

فيما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: هجمات غير مكتملة.

ق 18: سمير فكري سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بداية اللقاء