انتهت الدوري المصري - إنبي (0) (0) الداخلية.. التعادل السلبي 17
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والداخلية لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ويحل الداخلية ضيفا على إنبي في استاد بتروسبورت في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.
فيما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: هجمات غير مكتملة.
ق 18: سمير فكري سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
بداية اللقاء
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