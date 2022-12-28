منتخب مصر للشباب يخوض ودية جديدة أمام غانا للمحليين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:30

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للشباب

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض مباراة ودية جديدة مع منتخب غانا الأول للمحليين، ضمن الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2023.

وستكون تلك الودية الثانية لمنتخب الشباب عقب مباراة أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالخسارة 2-0.

وستقام المباراة الثانية يوم السبت 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا باستاد بتروسبورت.

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وتحدث محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عبر قناة Ten قائلا: "خضنا مباراة ضد منتخب غانا الأول للمحليين وهناك فارق كبير في كل شيء بيننا وبينهم من خبرة وسرعات وقوة بدنية، وقدمنا مباراة جيدة جدا ولم أتصور إننا سنُجاريهم واللاعبون بذلوا جهدا مضاعفا".

وأضاف "سجلوا هدفا في أول ربع ساعة وحظوا بفرصة واحدة طيلة اللقاء والهدف الثاني جاء من خطأ".

وأكمل "أهدرنا فرصا محققة، كرة في العارضة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ارتدت كرة من القائم، ولم يوفق مهاجمينا في التسجيل بأكثر من فرصة".

وتابع "حققنا استفادة مهمة جدا من كافة النواحي من هذا اللقاء".

وواصل "سنخوض مباريات ودية الفترة المقبلة، وربما نكرر نفس اللقاء الودي مع غانا خلال أيام، وبعد نهاية المعسكر الجاري سنبدأ المعسكر الأخير في نهاية يناير استعدادا للبطولة".

وأردف "نتواصل مع اللاعبين المحترفين باستمرار والأمور تسير بشكل جيد للغاية، ولدينا 6 لاعبين يشاركون بشكل مستمر في الدوري الممتاز وهناك مجموعة تتدرب مع الفريق الأول".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وزار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الثلاثاء، مقر إقامة منتخب مصر للشباب وكان في استقباله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقد الثنائى جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتأكيد على دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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