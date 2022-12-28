بعد طلب للرئيس السيسي.. الخطيب يكلف مدير النشاط باستقبال شاب من أصحاب الهمم

كلف محمود الخطيب رئيس الأهلي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والعجمي السعيد رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة وياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى.

ويأتي ذلك للتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

وكان أحد شباب قادرون باختلاف من ذوي الهمم قد طلب من الرئيس خلال المؤتمر أن يلعب في النادي الأهلي.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على سؤال كيف تصل الكرة المصرية إلى كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر قادرون باختلاف: "لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، فالعالم كله يحب التفوق فيها".

وأضاف "نملك أعدادا كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، وعلي الشاب أيضا أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل الرئيس السيسي "لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم".

وأتم "لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد سنصل إلى المونديال ونحقق الكثير من الإنجازات".