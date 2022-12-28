بعد طلب للرئيس السيسي.. الخطيب يكلف مدير النشاط باستقبال شاب من أصحاب الهمم

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

كلف محمود الخطيب رئيس الأهلي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والعجمي السعيد رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة وياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى.

ويأتي ذلك للتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

أخبار متعلقة:
التشكيل - كابو وقفة يقودان هجوم إنبي.. ورشيد وسمير فكري أساسيان مع الداخلية الرئيس السيسي: هكذا تصل مصر لكأس العالم تايمز: شروط أتليتكو تعيق انتقال فيليكس إلى مانشستر يونايتد بيلد: بايرن ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم حارس سويسرا

وكان أحد شباب قادرون باختلاف من ذوي الهمم قد طلب من الرئيس خلال المؤتمر أن يلعب في النادي الأهلي.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على سؤال كيف تصل الكرة المصرية إلى كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر قادرون باختلاف: "لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، فالعالم كله يحب التفوق فيها".

وأضاف "نملك أعدادا كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، وعلي الشاب أيضا أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل الرئيس السيسي "لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم".

وأتم "لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد سنصل إلى المونديال ونحقق الكثير من الإنجازات".

محمود الخطيب الأهلي الرئيس السيسي
نرشح لكم
خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك خبر في الجول - موعد عودة يوسفاني إلى طائرة الزمالك.. والبحث عن محترف لتعويض الإسباني كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد الأهلي يرد على رسالة الشكر من الاتحاد السكندري اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري
أخر الأخبار
جوارديولا: غاضب من هالاند.. وريكو لويس اكتشاف لـ مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
هالاند: رؤية اللاعبين يسجلون في كأس العالم أثار غصبي.. وعلينا اصطياد أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد حمدي: أفكر في الانتقال لدوريات أوروبا.. وهذا ما أحزنني من الأهلي ساعة | المحترفون
بهدف قاتل.. مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ستراسبورج في غياب ميسي وطرد نيمار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هالاند التاريخي يقود مانشستر سيتي للفوز على ليدز وتستمر ملاحقة أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - حجازي يقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة 2 ساعة | المحترفون
بعد هدفيه في ليدز.. هالاند يكتب رقما تاريخيا يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: قصر قيمته 12 مليون إسترليني ينتظر رونالدو في السعودية 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران