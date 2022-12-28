الرئيس السيسي: هكذا تصل مصر لكأس العالم

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على سؤال كيف تصل الكرة المصرية إلى كأس العالم.

منتخب مصر لم يشارك في المونديال سوى 3 مرات، 1934 و1990 و2018.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر قادرون باختلاف: "لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، فالعالم كله يحب التفوق فيها".

وأضاف "نملك أعدادا كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، وعلي الشاب أيضا أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل الرئيس السيسي "لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم".

وأتم "لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد سنصل إلى المونديال ونحقق الكثير من الإنجازات".